Nuova intesa per la cybersicurezza | collaborazione tra polizia postale e Its Steve Jobs Academy

È stato siglato oggi il protocollo d'intesa tra polizia e la Fondazione Istituto tecnologico superiore per le tecnologie dell’informazione, della comunicazione, dei dati e della meccatronica Steve Jobs Academy di Caltagirone con sede operativa a Catania, volto all’istituzione di nuovi percorsi. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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Accadde oggi: 1 aprile, Steve Jobs e Steve Wozniak fondano la AppleIl primo aprile del 1976, due giovani imprenditori fondarono una nuova azienda nel settore dell'informatica.

Il periodo in cui Steve Jobs non sapeva più cosa fareNel 1985, Steve Jobs descrisse un momento difficile dicendo di aver provato come un pugno nello stomaco, lasciandolo senza fiato.