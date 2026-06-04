Il periodo in cui Steve Jobs non sapeva più cosa fare
Nel 1985, Steve Jobs descrisse un momento difficile dicendo di aver provato come un pugno nello stomaco, lasciandolo senza fiato.
«Hai presente quando ti tirano un pugno nello stomaco e resti completamente senza fiato?», raccontò Steve a Newsweek nel 1985. «Devi rilassarti per ricominciare a respirare. È così che mi sono sentito per tutta l’estate.» Per tutta l’estate del 1985 Steve aveva cercato di rilassarsi e respirare. Erano sparite le frenetiche riunioni sui prodotti, le scadenze incessanti e le folle adoranti che fino ad allora erano state la sua vita. Riempiva il tempo con letture, lunghe passeggiate nei boschi e viaggi. A giugno andò in Italia con la fidanzata, Tina Redse, consulente informatica dallo spirito idealista e un po’ hippy, per esplorare le maestose chiese e i dolci vigneti della Toscana. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
Ternus Is More Steve Jobs Than Tim Cook
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La figlia der popolo cita Virgilio con voce sommessa e pensando di essere Steve Jobs, stay hungry stay foolish...se non fosse ridicola avrebbe anche fatto ridere, e tutto questo dopo 4 anni di governo, in cui non ha fatto niente, anzi peggio...un disastro #nonmir x.com
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