Il periodo in cui Steve Jobs non sapeva più cosa fare

Da linkiesta.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel 1985, Steve Jobs descrisse un momento difficile dicendo di aver provato come un pugno nello stomaco, lasciandolo senza fiato.

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«Hai presente quando ti tirano un pugno nello stomaco e resti completamente senza fiato?», raccontò Steve a Newsweek nel 1985. «Devi rilassarti per ricominciare a respirare. È così che mi sono sentito per tutta l’estate.» Per tutta l’estate del 1985 Steve aveva cercato di rilassarsi e respirare. Erano sparite le frenetiche riunioni sui prodotti, le scadenze incessanti e le folle adoranti che fino ad allora erano state la sua vita. Riempiva il tempo con letture, lunghe passeggiate nei boschi e viaggi. A giugno andò in Italia con la fidanzata, Tina Redse, consulente informatica dallo spirito idealista e un po’ hippy, per esplorare le maestose chiese e i dolci vigneti della Toscana. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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