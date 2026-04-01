Il primo aprile del 1976, due giovani imprenditori fondarono una nuova azienda nel settore dell'informatica. La compagnia adottò come logo la mela morsicata, caratterizzata dai colori vivaci, che rimase immutata per molti anni. La nascita di questa impresa segnò l'inizio di una storia che avrebbe rivoluzionato il mondo della tecnologia.

Stephen Wozniak e Steve Paul Jobs furono compagni di liceo agli inizi degli anni Settanta e avevano continuato a sentirsi anche dopo la scuola. Furono entrambi assunti da società della Silicon Vally che operavano nel settore informatico. Wozniak era infatti impiegato presso Hewlett-Packard mentre Jobs lavorava per la mitica Atari di Nolan Bushnell. Insieme a un vecchio amico, Ronald Wayne, il 1 aprile 1976 fondarono la società Apple Inc.. Il nome pare sia legato alla passione di Jobs, fruttariano convinto, per il popolare e succoso alimento. Dalla loro inventiva nacque l’Apple I, una scheda madre assemblata che per funzionare necessitava di alimentatore, tastiera e display. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Accadde oggi: 1 aprile, Steve Jobs e Steve Wozniak fondano la Apple

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