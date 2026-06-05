La Triuggese ha annunciato l’ingaggio di Giuseppe Bertuccini come nuovo allenatore. La squadra, appena promossa in Prima Categoria, ha scelto il tecnico per guidarla nella prossima stagione. Bertuccini sarà alla guida del team nelle partite ufficiali. La società ha confermato il cambio in panchina senza ulteriori dettagli. La presentazione ufficiale è prevista nelle prossime settimane.

Sarà Giuseppe Bertuccini (nella foto) il nuovo allenatore della Triuggese neopromossa in Prima Categoria. La società guidata della presidentessa Marina Riva per sostituire Alessandro Ruggiero approdato all’Ausonia ha voluto andare sul sicuro scegliendo un profilo che conosce molto bene il campionato. Negli ultimi tre anni il nuovo tecnico della Triuggese è stato seduto sulla panchina de La Dominante ottenendo sempre risultati lusinghieri coni monzesi. Dopo una carriera da calciatore in cui ha vestito le maglie, tra le altre, di Osal Novate, Suprema, Mascagni, Cusano e Cesano Maderno, ha iniziato ad allenare nel 2014 vincendo il primo campionato l’anno dopo con l’Osal, condotta dalla Terza alla Seconda Categioria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nuova era per la Triuggese, in panchina arriva Bertuccini

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