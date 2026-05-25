Dopo la conferenza stampa di Napoli-Udinese, è stato annunciato che Antonio Conte non sarà più l’allenatore della squadra. Il club sta valutando l’ingaggio di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore. La decisione segue le ultime partite e l’addio ufficiale di Conte alla guida tecnica. La società ha comunicato la fine del rapporto con l’attuale allenatore, aprendo ora le trattative per il successore.

Tempo di lettura: 2 minuti Con la conferenza stampa congiunta dopo Napoli-Udinese si è chiusa ufficialmente l’era di Antonio Conte sulla panchina azzurra. Oggi è arrivato anche il saluto del club sui propri canali social che ufficializza il divorzio con l’allenatore: “ Grazie mister Conte!”. La società partenopea volta pagina e il presidente Aurelio De Laurentiis ha già avviato la ricerca del nuovo allenatore per il futuro del Napoli. Secondo quanto emerge nelle ore successive alla fine del campionato, il primo nome nella lista del patron sarebbe quello di Massimiliano Allegri. L’ipotesi Allegri si è rafforzata anche in relazione al contesto del mercato delle panchine e alla situazione contrattuale del tecnico, che dovrebbe eventualmente liberarsi dal suo attuale accordo prima di un approdo a Napoli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Napoli, chiusa l’era Conte: De Laurentiis guarda ad Allegri per la nuova panchina

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Conte, le ragioni delladdio al Napoli. Sarri tentenna, De Laurentiis sonda Allegri

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