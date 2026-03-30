È stata presa una decisione riguardo al trasferimento di Bernardo Silva alla Juventus. La scelta del centrocampista portoghese potrebbe cambiare gli assetti della squadra, anche se ancora non si conoscono tutti i dettagli ufficiali. La trattativa ha coinvolto diversi incontri tra le parti, e ora si attende la comunicazione ufficiale per capire i prossimi passi.

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© Calcionews24.com - Bernardo Silva Juventus, arriva la decisione attesa: perché la scelta del portoghese può aprire una nuova era per i bianconeri

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