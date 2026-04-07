Nuova Citroen 2CV 2028 | ritorna la storica citycar?

Una possibile nuova versione della storica citycar francese è al centro di discussioni e rumors, anche se al momento non esiste un modello ufficiale chiamato Citroën 2CV restomod per il 2027 o 2028. Tuttavia, sono emersi alcuni segnali e anticipazioni che suggeriscono un interesse da parte del marchio verso una reinterpretazione moderna di questa vettura iconica. Le fonti recenti evidenziano alcune indiscrezioni che alimentano le aspettative riguardo a un possibile ritorno.

La verità è che una “Citroën 2CV restomod 2027-2028” ufficiale non esiste (ancora) — ma ci sono indizi molto interessanti su come potrebbe essere una reinterpretazione moderna Cosa sappiamo davvero (fonti recenti). Citroën sta lavorando a un concept ispirato alla 2CV che dovrebbe debuttare al Salone di Parigi 2026. Sarà una reinterpretazione neo-retrò elettrica, non una copia identica. Eventuale produzione non prima del 2029. Filosofia chiave: semplicità, prezzo accessibile, comfort e praticità. Come sarà (realisticamente) una 2CV moderna restomod. Se immaginiamo una “Citroen 2CV restomod”, sarà molto simile a questo mix: Design. Linee arrotondate tipo Citroën 2CV originale. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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