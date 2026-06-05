Nuova Casa di Comunità aperta e già assaltata | C’era grande bisogno

Notizia in breve

A tre settimane dall’apertura, la nuova Casa di Comunità ha già registrato un alto afflusso di persone, molte delle quali provenienti anche da aree limitrofe. La struttura, creata per offrire servizi sanitari e assistenziali, è stata visitata da numerosi cittadini che hanno manifestato un forte bisogno di supporto. La struttura, già operativa, ha ricevuto un flusso di utenti superiore alle aspettative iniziali. Gli operatori riferiscono di un incremento di richieste e accessi rispetto alle previsioni di apertura.