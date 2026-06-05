Nuova Casa di Comunità aperta e già assaltata | C’era grande bisogno

Da ilgiorno.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A tre settimane dall’apertura, la nuova Casa di Comunità ha già registrato un alto afflusso di persone, molte delle quali provenienti anche da aree limitrofe. La struttura, creata per offrire servizi sanitari e assistenziali, è stata visitata da numerosi cittadini che hanno manifestato un forte bisogno di supporto. La struttura, già operativa, ha ricevuto un flusso di utenti superiore alle aspettative iniziali. Gli operatori riferiscono di un incremento di richieste e accessi rispetto alle previsioni di apertura.

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Tre settimane dall’apertura dei battenti, ed è assalto di cittadini, in arrivo non solo dal bacino del distretto ma da tutta la zona, alla nuova Casa di Comunità realizzata nei locali dell’ex centro polivalente di Liscate, "la dimostrazione di quanto già sapevamo - così il sindaco di Liscate, Lorenzo Fucci - e cioè che di questa struttura c’era un grande bisogno". Mentre continua la messa a punto dell’organico si guarda al tema parcheggi. La nuova struttura sanitaria si trova in via Brambilla, in una zona centrale del paese ma carente di posti auto e non servita dal servizio di trasporto pubblico. Una parziale soluzione, si assicura,... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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