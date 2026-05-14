Nell' ex supermercato di quartiere aperta la nuova casa di comunità di Monza

A Monza, al posto di un vecchio supermercato di quartiere, è stata inaugurata una nuova Casa di Comunità. La struttura ospita diversi ambulatori destinati a fornire servizi sanitari alla cittadinanza. L'apertura è avvenuta nelle ultime settimane e rappresenta la riqualificazione di un edificio precedentemente destinato alla vendita al dettaglio. La presenza di questa struttura mira a offrire assistenza sanitaria più accessibile ai residenti del quartiere.

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