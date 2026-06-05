Luca Fiore Canzi ha accettato l’incarico di Direttore del Settore giovanile del Cagliari, dopo aver lavorato con la Juventus Women. La nomina è stata ufficializzata nelle ultime ore. Canzi si occuperà della gestione delle attività e dello sviluppo del settore giovanile del club. La sua esperienza precedente nel calcio femminile e il ritorno in Sardegna caratterizzano questa nuova fase della sua carriera. La società ha annunciato la sua presenza nel ruolo attraverso comunicati ufficiali.

di Luca Fiore Canzi è pronto per una nuova avventura, dopo Juventus Women è giunto il momento di tornare in Sardegna: sarà il Direttore del Settore giovanile del Cagliari. Dopo aver lasciato Juventus Women, Massimiliano Canzi trova subito un nuovo incarico, infatti sarà il nuovo Direttore del Settore giovanile del Cagliari firmando un contratto fino al 30 giugno 2031. Dopo l’esperienza con la squadra bianconera, dove in due stagioni ha vinto Scudetto, Supercoppa Italiana, una Coppa Italia e una Serie A Women’s Cup è giunto il momento per lui di ritornare in Sardegna per questa nuova avventura. Di seguito il comunicato dalla società rossoblù.... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Nuova avventura per Canzi, dopo Juventus Women sarà il nuovo Direttore del Settore giovanile del Cagliari. I dettagli

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