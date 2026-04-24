Juventus regina indiscussa del settore giovanile in Serie A | il progetto Next Gen funziona Numeri e dettagli

La Juventus si distingue come leader nel settore giovanile della Serie A, grazie al progetto Next Gen. I numeri e i dettagli relativi alle attività del settore giovanile evidenziano risultati concreti e una crescita costante. La società continua a investire nello sviluppo dei giovani, mantenendo una presenza significativa nel panorama calcistico italiano. I dati indicano un miglioramento delle performance e una maggiore produzione di talenti provenienti dal vivaio.

di Angelo Ciarletta La Juventus si conferma la regina indiscussa del settore giovanile in Serie A: il progetto Next Gen funziona. Vediamo tutti i dettagli. La Juve si conferma regina del settore giovanile. Secondo un’analisi di Tuttosport, il progetto iniziato nel 2018 con la squadra B ha generato un impatto senza precedenti sul sistema calcio italiano. Sono ben 27 i calciatori transitati da Vinovo che oggi militano nel massimo campionato, per un valore complessivo che sfiora i 286 milioni di euro. Un primato netto davanti ad Atalanta (20) e Inter (19). ULTIMISSIME JUVE LIVE Il merito va alla filiera che permette ai giovani di crescere in categorie allenanti.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus regina indiscussa del settore giovanile in Serie A: il progetto Next Gen funziona. Numeri e dettagli Notizie correlate Juventus Next Gen, saluta Okoro: il giocatore lascia i bianconeri per trasferirsi in Serie B. Tutti i dettagliBernardo Silva Juve, l’annuncio del portoghese: «Il giorno in cui lascerò il City…». Juventus Next Gen Ternana streaming LIVE e diretta tv: dove vederla la sfida di Serie C. Tutti i dettaglidi Redazione JuventusNews24Juventus Next Gen Ternana streaming LIVE e diretta tv: dove vederla la sfida di Serie C, valida per il recupero della 34ª... Contenuti utili per approfondire Juventus Next GenPagelle Pianese Juventus Next Gen: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 37ª giornata di Serie C 2025/26 ... juventusnews24.com Juventus Next Gen, chi sono i nuovi talenti che possono puntare al salto in prima squadraPer l'ottava stagione consecutiva, la Juventus Next Gen si è presentata ai nastri di partenza del campionato di Serie C con il dichiarato obiettivo di continuare ad alzare il livello delle proprie ... calciomercato.com