Juventus Women anche Canzi ricorda Manninger | il messaggio del tecnico bianconero – FOTO

Il tecnico delle Juventus Women ha pubblicato un messaggio in ricordo di Manninger, portiere che si è spento di recente. La squadra ha condiviso un messaggio ufficiale dedicato all’ex giocatore, ricordandolo pubblicamente. L’annuncio della scomparsa ha suscitato reazioni tra i membri del club e i tifosi, che hanno espresso cordoglio attraverso i social media. La notizia è stata riportata anche da vari portali sportivi.

Juventus Women, anche Canzi ricorda Manninger: il messaggio del tecnico bianconero dopo la scomparsa del portiere. Il mondo del calcio e la famiglia bianconera sono stati colpiti da una notizia profondamente triste: la prematura scomparsa di Alex Manninger, ex portiere austriaco che ha difeso i pali della Juventus tra il 2008 e il 2012. Tra i tanti messaggi di affetto, spicca quello di Max Canzi, attuale tecnico della Juventus Women, che con Manninger aveva condiviso un legame professionale e umano di lunga data. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata I due avevano collaborato ai tempi in cui Canzi ricopriva il ruolo di assistente nello staff di Mario Beretta, instaurando un rapporto di stima reciproca che è rimasto intatto negli anni.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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