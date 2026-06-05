Due nuotatori del Team Nuoto Toscana Empoli sono in gara a Piombino, competizione valida per il titolo nazionale e il pass per i Mondiali di fondo. La gara si svolge in mare aperto e coinvolge atleti di diverse regioni italiane. La presenza di questi atleti conferma la partecipazione attiva del team in competizioni di nuoto di fondo. La manifestazione rappresenta un appuntamento importante per la categoria, con la possibilità di ottenere il qualificazione internazionale.

Gli atleti del Team Nuoto Toscana Empoli confermano la radicata tradizione di ben figurare sia nelle gare in piscina che in quelle in mare aperto. Appena spenti i fuochi della XXXIII edizione del meeting nazionale “Città di Empoli“, tornato quest’anno ad animare la piscina di Empoli sotto l’organizzazione congiunta di Tnt Empoli ed Aquatempra, due portacolori della società di via delle Olimpiadi sono di scena a Piombino nei campionati italiani Assoluti e Categoria in acque libere. Si tratta, per la categoria Senior, di Riccardo Chiarcos (classe 1991), che è iscritto alle gare di 2,5, 5 e 10 chilometri, mentre tra i cadetti scenderà in acqua il cadetto Leonardo Andrea Doccini, classe 2007, il quale affronta invece i 2500 metri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Nuoto di fondo. Chiarcos e Doccini a Piombino. In palio ’tricolore’ e pass iridato

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