Nel nuoto artistico, il Plebiscito ha conquistato un bronzo tricolore, portando a casa un risultato di rilievo. Oltre alla medaglia, diverse atlete hanno ottenuto pass per le competizioni estive, dimostrando un progresso costante e una buona preparazione. Questi risultati riflettono l’impegno delle squadre e la crescita del settore nella regione. La manifestazione ha confermato la presenza di talenti pronti a confrontarsi sui palcoscenici internazionali.

Un bronzo tricolore che vale tanto, ma anche una serie di qualificazioni che confermano solidità, crescita e prospettiva. Il CS Plebiscito Padova torna dai Campionati Italiani Primaverili di nuoto artistico con un bilancio decisamente positivo, costruito tra podi, finali e pass staccati per la.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Notizie correlate

Leggi anche: FOCUS – NUOTO ARTISTICO | Filippo Pelati: dopo il bronzo mondiale, il peso di crescere

Nuoto artistico, in mille alla piscina comunale. Festa tricolore Uisp. Accadueo alla ribaltaForlì è stata la capitale del nuoto artistico: infatti la piscina Comunale ha ospitato i Campionati Italiani Uisp di nuoto artistico, che hanno...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Bronzo tricolore e tanti pass per l’estate: il Plebiscito fa splendere il nuoto artistico padovano; Caterina Ganz e Davide Graz doppietta tricolore, medaglie di bronzo per gli Under 23 Tommaso Cuc e Virginia Cena e la junior Claire Frutaz; Bronzo tricolore per Amelia Cecchini: la Polisportiva Riccione brilla a Ostia, nono posto di squadra; Marta Buono bronzo tricolore.

Marcia: bronzo tricolore per Antonelli e MariniTerzo posto dell’azzurro nei campionati italiani di mezza maratona ad Alessandria. La ventenne del Cus Macerata quarta assoluta e terza promessa, nella 10 km juniores quinta Discepoli e sesta ... fidal.it

Campionati regionali indoor Prina bronzo nel triplo e tanti record personaliUn bronzo e tanti piazzamenti per gli atleti pavesi nei campionati lombardi indoor per le categorie Assolute e buoni risultati anche nei salti in estensione al PalaDozio di Saronno. La pavese della ... laprovinciapavese.gelocal.it

Sette titoli italiani, cinque argenti e un bronzo: il Circolo Marina Mercantile “Nazario Sauro” domina a Sabaudia nel weekend tricolore dei 5000 metri Leggi https://www.il-meridiano.it/sport/altri-sport/sport-acquatici/21936-canoa-il-circolo-marina-mercantile-do - facebook.com facebook