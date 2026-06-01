Gregorio Paltrinieri ha vinto la gara di nuoto di fondo sui 10 km a Piombino, conquistando il titolo tricolore. La competizione ha aperto gli Assoluti di nuoto di fondo nella località toscana. La gara si è svolta su un percorso di 10 chilometri, con Paltrinieri che ha concluso la prova davanti agli altri atleti.

Le 10 km che hanno inaugurato gli Assoluti di nuoto di fondo di Piombino hanno confermato ancora una volta la statura di Gregorio Paltrinieri nelle acque libere. Il campione emiliano ha conquistato il terzo titolo italiano della specialità imponendosi al termine di una gara estremamente equilibrata e decisa soltanto negli ultimi metri. Il carpigiano ha fermato il cronometro a 1h48’25?7, precedendo di appena nove decimi Marcello Guidi (1h48’26?6) e di 2?9 Domenico Acerenza (1h48’28?6), completando così una tripletta tutta targata Fiamme Oro. Ai piedi del podio Andrea Filadelli, quarto in 1h48’30?1, mentre Dario Verani ha chiuso quinto in 1h48’33?8. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Nuoto di fondo, Gregorio Paltrinieri conquista il titolo tricolore a Piombino nella 10 km!

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