Nella notte, i carabinieri della Sezione Radiomobile hanno fermato una donna di 46 anni nel comune di San Nicola la Strada. La donna, già nota alle forze dell’ordine, aveva con sé diverse dosi di crack e cocaina. L’intervento si è svolto senza incidenti e ha portato all’arresto della donna, che è stata portata in caserma per le procedure di rito. La sostanza stupefacente è stata sequestrata.

I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia locale hanno intercettato durante la notte una donna di 46 anni, già nota alle autorità, nel comune di San Nicola la Strada. L’operazione è scattata a seguito di un controllo del territorio che ha portato al ritrovamento di sostanze stupefacenti pronte per la vendita, culminando con l’arresto della donna e la sua successiva applicazione della misura degli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. Dettagli dell’intervento e sequestro di stupefacenti. L’attività di vigilanza sul territorio ha preso il via quando i militari hanno notato un comportamento sospetto da parte della quarantaseienne mentre si aggirava nella zona. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - San Nicola la Strada: arrestata 46enne con dosi di crack e cocaina

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