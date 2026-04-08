Blitz a Jesi | 180 dosi di cocaina tra i cespugli arrestato 24enne

A Jesi, durante un’operazione di polizia, sono state trovate circa 180 dosi di cocaina nascoste tra i cespugli. Un uomo di 24 anni, di origini albanese e residente in regione umbra, è stato arrestato sul posto. La sostanza stupefacente è stata sequestrata, e il giovane è stato portato in cella. L’episodio si inserisce negli interventi mirati al contrasto dello spaccio di droga nella zona.

Un giovane di 24 anni, originario dell’Albania e residente in Umbria, è finito in manette a Jesi dopo il ritrovamento di una consistente quantità di cocaina. L’operazione dei Carabinieri ha portato al sequestro di stupefacenti e denaro contante in diverse zone della città anconetana. Il blitz è scattato mentre i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Osimo monitoravano le attività di spaccio nel comune di Filottrano. In quell’occasione, gli agenti hanno iniziato a pedinare l’utilitaria guidata dal ragazzo, seguendolo lungo il tragitto fino a raggiungere il territorio di Jesi. Il fermo è avvenuto grazie alla coordinazione tra i reparti del Norm e il comando locale di Jesi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Blitz a Jesi: 180 dosi di cocaina tra i cespugli, arrestato 24enne Scoperto mentre recupera la cocaina che aveva nascosto tra la vegetazione: 24enne arrestato, 180 le dosi sequestrateOSIMO – Aveva utilizzato la fitta vegetazione come ‘magazzino’ per custodire le dosi di cocaina, che andava regolarmente a prelevare per poi... Valmontone. Blitz antidroga della Polizia di Stato sulla Via Casilina. Arrestate due persone tra cui un minore. Sequestrate 50 dosi tra crack e cocainaCronache Cittadine VALMONTONE – Non si ferma la pressione delle forze dell’ordine sulle rotte dello spaccio che attraversano il sud della provincia... Blitz dei carabinieri a Jesi: arrestato 27enne tunisino con oltre mezzo chilo di hashishOperazione dei carabinieri a Jesi: arrestato un 27enne tunisino per detenzione di hashish. Convalidato l'arresto e disposto il divieto di dimora. Un via vai particolarmente sospetto: tanto che i ... ilrestodelcarlino.it Blitz anti droga a Jesi. Presi con 24 dosi di cocaina. Espulsi due giovani stranieriTrovati con 24 dosi di cocaina: denunciati e avviato l’iter per l’espulsione. I carabinieri della compagnia di Jesi hanno denunciato un 35enne ed un 23enne per detenzione di stupefacenti ai fini di ... ilrestodelcarlino.it