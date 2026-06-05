La Camera ha approvato un disegno di legge che modifica il quadro normativo sulla produzione di energia nucleare, con l’obiettivo di avviare le prime attività nel 2035. La legge definisce i parametri giuridici e regolamentari necessari per il ritorno al nucleare nel paese. Non sono stati forniti dettagli sulle tempistiche o sulle modalità di realizzazione. La decisione segna un passo formale verso la ripresa dell’energia nucleare nel settore energetico nazionale.

Primo passo verso il ritorno dell’Italia all’energia Nucleare. La Camera ha approvato il ddl che ridisegna il perimetro giuridico e apre, di fatto, le porte alla produzione di energia Nucleare. Certo, ci vorranno ancora 10 anni per avere la prima centrale. Senza contare che dopo l’approvazione definitiva del ddl (non prima del passaggio senza modifiche al Senato), dei successivi decreti attuativi, e dei possibili progetti, non è da escludere il passaggio, dato per scontato dal governo, di un referendum. Ma, al netto di tutto questo, il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin vede nel Nucleare ‘sostenibile’ il futuro energetico del Paese, convinto com’è che l’accensione di una centrale si potrà vedere tra il 2034-2035 con il primo kilowatt prodotto da fissione Nucleare. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Nucleare, via libera al ddl sulla produzione di energia: obiettivo iniziare nel 2035

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