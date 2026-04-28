Il Senato ha approvato il disegno di legge sulla produzione e vendita del pane, che era stato presentato nel dicembre 2022 da un senatore di FdI. Ora il provvedimento passerà alla Camera dei Deputati per il voto finale. La legge riguarda le norme che regolano il settore e le modalità di produzione e commercio del pane.

L’aula del Senato ha approvato il disegno di legge sulla produzione e vendita del pane. Il voto è avvenuto per alzata di mano, gran parte delle opposizione avevano annunciato l’astensione. La proposta presentata nel dicembre 2022 su iniziativa del senatore di FdI, Luca De Carlo, dovrà ora passare alla Camera per il via libero definitivo. Con l’obiettivo di garantire la corretta informazione dei consumatori e la valorizzazione del pane fresco, il testo definisce cosa si intende per pane fresco, le caratteristiche e tipologie di pane, la definizione di lievito, la commercializzazione del pane conservato o che dura più a lungo. Tutelare un prodotto da sempre indiscusso protagonista delle tavole degli italiani.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Via libera del Senato al ddl sulla produzione e vendita del pane: ecco cosa prevede

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