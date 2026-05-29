Il ministro dell’Energia ha dichiarato che l’Italia dovrebbe integrare il nucleare nel mix energetico per ridurre le bollette e proteggere il paesaggio. Durante un festival dedicato all’energia, ha sottolineato che il nucleare potrebbe contribuire a rendere più economico il costo dell’energia. La proposta mira a combinare le fonti rinnovabili con l’energia nucleare, ritenendo questa integrazione essenziale per migliorare la sicurezza energetica e contenere i costi.

Se l’obiettivo è alleggerire le bollette e tutelare il paesaggio, l’Italia deve integrare quanto prima con il nucleare il proprio mix produttivo energetico fatto di rinnovabili e gas. Dopo le premesse esposte nei giorni scorsi dei promotori dell’evento, ecco il “proclama” del ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, offerto ieri alla platea del Festival dell’Energia a Lecce, per la giornata inaugurale, con il supporto degli invitati relatori. E se sarà onorato, entro l’estate la relativa legge delega sarà approvata. Questione di volontà politica. Di sicuro, i tempi richiedono decisione. Come sostenuto... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Festival dell'Energia, Pichetto Fratin punta all?atomo: «Col nucleare bollette più basse»

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