Il dibattito sull’autonomia energetica si intensifica con le dichiarazioni di un esponente politico, che afferma come attualmente l’Italia dipenda per circa l’80% dalle fonti estere. In questa cornice, si sottolinea la necessità di aumentare la produzione interna, anche attraverso il ricorso al nucleare, per ridurre i costi dell’energia e migliorare la sicurezza degli approvvigionamenti. Le proposte sono al centro di discussioni che coinvolgono più settori politici e industriali.

Dal punto di vista energetico "noi certamente dipendiamo l'80% dall'estero" e "possiamo aumentare con fotovoltaico ed eolico " ma "l'aumento della domanda di energia e le previsioni d'aumento dovute ai data center, dovuta all'efficientamento energetico, dovuta a dei fabbricati, all'elettrificazione del sistema industriale, ci dicono che non noi non riusciamo a mantenere il passo se non arriviamo a una nuova forma di produzione che avevamo abbandonato quarant'anni fa e che è in questo caso il nucleare, e sarà un nuovo nucleare, quindi". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a margine dell'evento a Torino 'Arpa Piemonte: da 30 anni al fianco dell'ambiente, rispondendo a una domanda sulle modalità per rendere più autonoma l'Italia dal punto di vista energetico.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pichetto, 'il nucleare per l'autonomia energetica e prezzi più bassi'

Notizie correlate

La svolta di Von der Leyen: apre al nucleare di ultima generazione per l’autonomia energeticaTutti si interrogano su cosa accadrà con il petrolio e il gas, ma attenzione a trascurare il nucleare.

Leggi anche: Assicurazione auto in Campania: Napoli la più cara, prezzi più bassi a Benevento

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Nucleare in Italia? Il ministro Pichetto esclude nuove centrali in questa legislatura; Gas e riforme green, l’Italia ridisegna il mix: Pichetto Fratin scommette su biocarburanti e nucleare; Pichetto, 'il nucleare deve integrare il green altrimenti è scelta di arretratezza'; Nucleare, Pichetto: Legge entro l’estate, poi decreti a fine anno.

Pichetto, 'il nucleare per l'autonomia energetica e prezzi più bassi'Dal punto di vista energetico noi certamente dipendiamo l'80% dall'estero e possiamo aumentare con fotovoltaico ed eolico ma l'aumento della domanda di energia e le previsioni d'aumento dovute ai ... ansa.it

ANCI e caro energia, Pichetto Fratin risponde: Serve il nucleare, rinnovabili da sole non bastanoIl 14 aprile il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin ha incontrato Mario Conte, sindaco di Treviso e presidente di Anci ... primapaginanews.it

Il ministro Pichetto inaugura il Villaggio per la Terra: “Dai giovani sogni e speranza per il futuro” - L’iniziativa a Roma in vista della Giornata Mondiale della Terra: “Solidarietà e consapevolezza che diviene azione” - https://www.ilmetropolitano.it/2026/04/16/il-m - facebook.com facebook

Il ministro Pichetto Fratin ha confermato l’avvio di una fase di serrata trattativa tecnica con Bruxelles riguardante le misure già previste dal Decreto Energia x.com