Il ministro dell’Energia ha dichiarato che entro un anno sarà possibile chiarire che il nucleare non rappresenta un rischio. Ha aggiunto che le decisioni energetiche non si basano sulla popolarità, ma sulla sostenibilità, e ha sottolineato che attualmente il Paese dipende dall’estero per il 15-20% dell’energia, principalmente dal nucleare francese.

“ Non si fa quello che è popolare, ma ciò che è giusto per il Paese. Oggi non siamo autonomi in fatto di energia: prendiamo il 15-20% dall’estero e prevalentemente dal nucleare francese. E i tempi che stiamo vivendo insegnano che bisogna guardare al futuro prima che ci travolga. Per poter produrre nella metà del prossimo decennio bisogna approntare gli strumenti oggi”. Così il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’, dopo il primo sì della Camera al ddl delega sul nucleare. Per l’approvazione dei decreti attuativi – sottolinea – “abbiamo un anno di tempo. Ma mi sono impegnato a presentarli prima di Natale, in modo da completare il quadro giuridico e consentire a chi sarà al governo di fare le scelte necessarie entro la fine del decennio”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Nucleare, Pichetto Fratin: “Abbiamo un anno di tempo, sapremo spiegare che non c’è nulla da temere”

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Nucleare, Pichetto: Decreti attuativi in parlamento entro l'anno

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