A causa della crisi energetica globale che ha fatto salire i prezzi dell’energia, in Italia si torna a discutere dell’utilizzo del nucleare a scopo civile. Il ministro dello sviluppo economico ha annunciato che entro la fine dell’anno saranno pronti i decreti attuativi per il settore nucleare, segnando un passo importante in vista di eventuali sviluppi futuri. La questione rimane al centro del dibattito pubblico e politico.

Complice la crisi energetica globale, che continua a far lievitare i prezzi, in Italia torna a farsi strada il dibattito sul nucleare a scopo civile. Un vecchio pallino del governo, rilanciato dal ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin che, intervenendo all’evento Futuro Direzione Nord in corso a Milano, ha dichiarato: “È diventata una mia sfida personale e non solo di governo. Lo sento come un dovere nei confronti degli italiani e dei giovani, per dare a questo Paese le condizioni necessarie a competere a livello europeo e mondiale”. “Entro fine maggio arriveremo alla Camera, al massimo entro fine luglio in Senato e, dopo l’estate, in Parlamento.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Crisi enegertica globale, Pichetto Fratin accelera sul nucleare: “Entro fine anno saranno pronti i decreti attuativi”

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