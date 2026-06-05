Nucleare il ritorno dell’atomo contro i custodi dell’impotenza

La Camera ha approvato un disegno di legge delega sul nucleare sostenibile. Il provvedimento riguarda la regolamentazione e lo sviluppo dell’energia nucleare nel paese. La legge definisce le modalità di attuazione e le linee guida per la realizzazione di impianti nucleari. Non sono stati forniti dettagli sui tempi o sui soggetti coinvolti nella sua attuazione. La discussione si è concentrata sulle norme per la gestione del settore e sulla sicurezza degli impianti.

Roma, 5 giu – La Camera ha approvato il disegno di legge delega sul nucleare sostenibile. Il testo passa ora al Senato e, se arriverà il via libera definitivo, il governo avrà dodici mesi per disciplinare la produzione di energia da fonte nucleare, la ricerca sulla fusione, la gestione dei rifiuti radioattivi, la sicurezza e la governance del settore. Non siamo ancora davanti all’apertura dei cantieri, né alla posa della prima pietra di una centrale. Siamo davanti a qualcosa di diverso, ma non meno importante: il tentativo di ridare all’Italia una cornice normativa su una questione che il Paese ha trasformato per quasi quarant’anni in tabù. La Camera approva il disegno di legge sul nucleare. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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