Nucleare l’Europa ammette l’errore | il ritorno dell’atomo non è più rinviabile

L’Unione europea riconosce che il ritorno all’uso dell’energia nucleare non può più essere posticipato. In una dichiarazione recente, i rappresentanti europei hanno ammesso l’errore di aver trascurato questa opzione in passato. La discussione sulla questione si è concentrata sul ruolo dell’atomo nel mix energetico futuro, lasciando intendere che il tema sia diventato prioritario.

Roma, 18 mar – A volte il dato politico più interessante non è una decisione già presa, ma la confessione di una linea sbagliata. È in questa categoria che rientrano le parole pronunciate da Ursula von der Leyen al vertice mondiale sull’energia nucleare di Parigi. La presidente della Commissione europea, intervenendo in un contesto che già di per sé segnala il cambio di clima internazionale, ha detto apertamente che l’Europa ha commesso “un errore strategico” nel voltare le spalle al nucleare. Un’ammissione politica che arriva dopo anni in cui il dibattito energetico europeo è stato costruito su una rimozione: quella del rapporto tra energia, sovranità e potenza industriale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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