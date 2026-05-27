Chi c' è dietro il ritorno dell' Italia al nucleare | i signori dell' atomo

La presidente del Consiglio ha menzionato il nucleare durante un intervento all’assemblea di Confindustria. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle decisioni o sui piani futuri relativi all’energia nucleare, ma il riferimento indica un possibile rilancio dell’argomento a livello politico ed economico.

Le pedine si stanno muovendo. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rilanciato il dossier nucleare all'assemblea di Confindustria. Un tema accolto con favore dagli industriali: "Noi per primi, come imprese, siamo disponibili a ospitare i piccoli reattori modulari nei nostri stabilimenti e. 🔗 Leggi su Today.it

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Dalle rinnovabili al nucleare, il nodo energia per l'Italia

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