Il governo continua a lavorare al ritorno delnuclearein Italia. Intervenendo al festivalGreen&Bluedi Milano, il ministro dell’AmbienteGilberto Pichetto Fratinha indicato il2034come possibile data per l’entrata in funzione delle prime centrali nucleari di nuova generazione. Secondo il ministro, il nucleare non sostituirà le energie rinnovabili ma servirà a completarle. Negli ultimi anni, infatti, la produzione da fonti comefotovoltaico ed eolicoè cresciuta rapidamente ma da sola potrebbe non essere sufficiente a sostenere il fabbisogno energetico futuro del Paese. Pichetto Fratin ha ricordato che tra il 2023 e oggi sono stati installati oltre22 gigawatt di nuova capacità energetica, con l’obiettivo di arrivare a132 gigawatt entro il 2030. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Nucleare, il governo accelera, Pichetto Fratin: ‘Prime centrali operative dal 2034’

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