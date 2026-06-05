Nucleare il Garigliano divide la politica | il Governo esclude il deposito nazionale M5S chiede più controlli

Notizia in breve

Il Ministero dell’Ambiente ha escluso la possibilità di realizzare un deposito nazionale presso il sito dell’ex centrale nucleare del Garigliano. La decisione ha suscitato reazioni diverse: il Movimento 5 Stelle chiede più controlli e trasparenza, mentre altri partiti si sono astenuti. La questione nucleare al Garigliano riaccende il dibattito sulla gestione e il futuro del sito, nel contesto della discussione sull’energia nucleare in Italia.