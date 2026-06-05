Nucleare il Garigliano divide la politica | il Governo esclude il deposito nazionale M5S chiede più controlli

Da anteprima24.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Ministero dell’Ambiente ha escluso la possibilità di realizzare un deposito nazionale presso il sito dell’ex centrale nucleare del Garigliano. La decisione ha suscitato reazioni diverse: il Movimento 5 Stelle chiede più controlli e trasparenza, mentre altri partiti si sono astenuti. La questione nucleare al Garigliano riaccende il dibattito sulla gestione e il futuro del sito, nel contesto della discussione sull’energia nucleare in Italia.

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Tempo di lettura: 2 minuti La questione della ex centrale nucleare del Garigliano torna al centro del dibattito politico dopo la risposta del Ministero dell’Ambiente sul futuro del sito casertano e nel pieno della discussione nazionale sul possibile rilancio dell’energia nucleare in Italia. Nelle ultime ore il Ministero guidato da Gilberto Pichetto Fratin ha chiarito che il sito del Garigliano non rientra tra le aree individuate per ospitare il Deposito Nazionale destinato ai rifiuti radioattivi. Un chiarimento accolto con favore da Forza Italia, che parla di una risposta capace di fare definitiva chiarezza su una vicenda che negli anni ha alimentato preoccupazioni e polemiche. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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