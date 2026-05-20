Il M5S | Anche Arezzo protagonista del grande laboratorio nazionale di partecipazione politica

Arezzo è stata tra le 103 città italiane coinvolte in “Nova 2026”, un percorso partecipativo nazionale promosso dal Movimento 5 Stelle. L’iniziativa si è svolta utilizzando il metodo dell’Open Space Technology, con l’obiettivo di raccogliere idee, proposte e priorità direttamente dai cittadini. L’evento ha fatto parte di un grande laboratorio di partecipazione politica che mira a coinvolgere le persone nelle decisioni pubbliche e nelle discussioni sul futuro del paese.

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