Il M5S | Anche Arezzo protagonista del grande laboratorio nazionale di partecipazione politica

Da arezzonotizie.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo è stata tra le 103 città italiane coinvolte in “Nova 2026”, un percorso partecipativo nazionale promosso dal Movimento 5 Stelle. L’iniziativa si è svolta utilizzando il metodo dell’Open Space Technology, con l’obiettivo di raccogliere idee, proposte e priorità direttamente dai cittadini. L’evento ha fatto parte di un grande laboratorio di partecipazione politica che mira a coinvolgere le persone nelle decisioni pubbliche e nelle discussioni sul futuro del paese.

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Si è svolto anche ad Arezzo, insieme ad altre 102 città italiane, “Nova 2026”, il percorso nazionale partecipativo promosso attraverso il metodo dell’Open Space Technology (Ost), con l’obiettivo di raccogliere idee, proposte e priorità direttamente dai cittadini per contribuire alla costruzione. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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