Tarantini Time Quotidiano Il senatore Mario Turco, vicepresidente del Movimento 5 Stelle e componente della commissione d’inchiesta sulle banche, interviene sull’esito del referendum sulla giustizia, parlando di un segnale politico chiaro nei confronti dell’esecutivo. “Il risultato del referendum segna una netta sconfitta politica per Giorgia Meloni e per una destra che ha tentato di piegare la giustizia a una logica di potere. Ha vinto il Paese reale. Hanno vinto i cittadini che non si sono lasciati ingannare dalla propaganda e dalle falsità del governo. Hanno vinto coloro che credono in una giustizia autonoma, indipendente, davvero uguale per tutti, non subordinata agli interessi della maggioranza politica di turno. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Referendum giustizia, Turco (M5S): sconfitta politica per il governo

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