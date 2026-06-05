Nucleare c' è il sì alla svolta Ok alle centrali del futuro

La Camera ha approvato il disegno di legge delega sul nucleare sostenibile, segnando il primo passo verso il ritorno dell’energia atomica nel paese. La legge, proposta dal ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, autorizza lo sviluppo di centrali nucleari di nuova generazione. La decisione segue un dibattito parlamentare durato settimane e rappresenta una svolta nella politica energetica nazionale. La normativa ora passa all’esame delle commissioni competenti per ulteriori approfondimenti.

L'Italia compie il primo passo concreto verso il ritorno dell'energia atomica. La Camera ha approvato il ddl delega sul nucleare sostenibile voluto dal ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin (in foto). Il provvedimento passa ora al Senato, ma l'obiettivo del governo è chiaro: ottenere l'ok definitivo prima della pausa estiva e arrivare ai decreti attuativi entro la fine dell'anno. Si crea così il quadro normativo necessario per riportare il Paese allo sviluppo e fuori dalla barbarie ecotalebana. La delega consentirà al governo di disciplinare la costruzione e l'esercizio dei futuri impianti, la produzione di idrogeno attraverso energia nucleare, la gestione del combustibile esaurito, dei rifiuti radioattivi e degli standard di sicurezza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Europa, nucleare per salvarci: è svolta geopolitica. Gas russo Solo dopo Putin | Carlo Pelanda

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Sono Dwaipayan Banerjee, un storico della scienza e della tecnologia al MIT e autore di Computing in the Age of Decolonization: India's Lost Technological Revolution. Studio come la politica della Guerra Fredda abbia influenzato il tentativo dell'India di cos reddit