Nucleare via libera alle Commissioni | i Comuni scelgono le centrali

Le Commissioni hanno dato il via libera alle proposte di insediamento di centrali nucleari nei Comuni interessati. Alcuni amministratori locali hanno deciso di autocandidarsi per ospitare le nuove centrali, mentre altri stanno valutando le implicazioni economiche di questa scelta. Nel frattempo, il Ministero della Difesa si occuperà della gestione della sicurezza degli impianti, con specifici compiti di controllo e protezione. La decisione riguarda anche aspetti legali e organizzativi legati alle nuove installazioni.

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