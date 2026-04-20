Il tesoriere ha annunciato che i tagli alla spesa per il sistema NDIS saranno al centro del pacchetto di risparmi che verrà presentato durante la notte del bilancio. Questa decisione mira a contenere i costi fuori controllo e coinvolge direttamente le amministrazioni statali, che si preparano a recepire le nuove misure. La proposta si inserisce in un piano più ampio di riforme finanziarie del governo.

Il tesoriere Jim Chalmers ha lanciato un segnale che sta facendo tremare le amministrazioni statali: i tagli alla spesa per il sistema NDIS saranno il pilastro centrale del pacchetto di risparmi che il governo presenterà durante la notte del bilancio. Mentre l’economia nazionale cerca di stabilizzarsi, l’attenzione si sposta sul futuro della sostenibilità sociale, con i governi locali che chiedono risposte urgenti prima che le decisioni diventino definitive. Lunedì mattina, in una mattinata caratterizzata da forti tensioni politiche, Chalmers ha chiarito che le manovre sui fondi per le persone con disabilità rappresenteranno la parte più rilevante delle misure di contenimento previste.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tagli NDIS: il piano di Chalmers per frenare i costi fuori controllo

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