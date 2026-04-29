Addio voli Ryanair a Berlino | tasse alle stelle e costi fuori controllo

Dal 24 ottobre 2026, sette aerei della compagnia aerea saranno trasferiti da Berlino verso altri scali europei. La decisione comporta una riduzione significativa dei voli e dei passeggeri nella capitale tedesca, che passeranno da 4,5 milioni a circa 2,2 milioni nel 2027. La mossa si inserisce in un contesto di aumenti delle tasse aeroportuali e di costi crescenti per la compagnia.

? Cosa sapere Ryanair sposta sette aerei da Berlino verso nuovi scali europei dal 24 ottobre 2026.. I passeggeri a Berlino scenderanno da 4,5 a 2,2 milioni entro il 2027.. A partire dal 24 ottobre 2026, Ryanair ridurrà drasticamente la sua presenza a Berlino spostando i sette aeromobili attualmente operativi verso scali europei più competitivi e con minori oneri fiscali. La decisione della compagnia aerea comporta la chiusura della base tedesca e un taglio del 50% dei voli previsti per la stagione invernale, con una contrazione della capacità che toglierà milioni di posti all'offerta di trasporto verso la capitale tedesca. Prendere un aereo per raggiungere una nuova meta dovrebbe essere un gesto semplice, quasi come scegliere gli ingredienti giusti per una cena in famiglia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio voli Ryanair a Berlino: tasse alle stelle e costi fuori controllo Notizie correlate Berlino sotto scacco: Ryanair taglia i voli per le tasse aeree? Cosa sapere Ryanair chiude la base di Berlino e dimezza i voli invernali da ottobre. Ryanair, chiude la sede di Berlino per le tasse aeroportuali troppo alte: cosa cambia per i voliRyanair annuncia la chiusura della base di Berlino: a partire da ottobre i 7 aerei verranno trasferiti in altre sedi, anche se continuerà a operare... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Volo Ryanair lascia a terra 200 passeggeri e arriva vuoto a Marrakech; Ryanair riduce la base di Berlino per il calo di traffico: 'aeroporto peggiore d'Europa'; Ryanair cambia le regole: addio ai ritardatari, cosa succederà in aeroporto da fine 2026; Crotone sempre più isolata: addio al volo per Düsseldorf. Ryanair dice addio alle Azzorre: voli cancellati, coinvolti 400.000 passeggeriA partire dal 29 marzo, Ryanair ha interrotto tutti i voli da e per le Azzorre, chiudendo completamente la propria presenza nell’arcipelago portoghese. La misura coinvolge sei collegamenti chiave e ... ilmattino.it Ryanair, decine di voli cancellati per l'estate. Ma potenzia le rotte dall'ItaliaLeggi su Sky TG24 l'articolo Ryanair, decine di voli cancellati per l'estate. Ma potenzia le rotte dall'Italia ... tg24.sky.it Addio al bagaglio a mano gratuito a bordo degli aerei del gruppo Lufthansa, almeno per i voli di corto raggio: dal prossimo 28 aprile, spiega una nota della società, i passeggeri che acquisteranno la nuova tariffa Economy Basic – cioè quella dal prezzo più ba - facebook.com facebook Addio connessione lenta in volo: ecco l'antenna Amazon da 1 Gbps x.com