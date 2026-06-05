NTE | Arc Console e team consigliati per Lacrimosa

Lacrimosa è uno dei personaggi più discussi in Neverness to Everness, grazie a un elevato danno, uno stile di gioco distintivo e una buona performance nei contenuti prolungati. Per ottimizzare le sue capacità, sono consigliati l’uso di Arc, Console e altri membri del team specifici. La sua popolarità deriva dall’equilibrio tra potenza e versatilità, rendendola un elemento centrale nelle strategie dei giocatori.

Lacrimosa è uno dei personaggi più discussi di Neverness to Everness in questo momento, soprattutto perché unisce tre caratteristiche molto ricercate nei gacha action: danno elevato, stile di gioco particolare e ottima resa nei contenuti più lunghi. Non è un personaggio pensato per entrare in campo pochi secondi e sparire, ma un vero main DPS on field, costruito per restare attivo, applicare danni nel tempo e sfruttare le reazioni dell’ Esper Cycle. Nel meta attuale, Lacrimosa viene considerata tra i personaggi di fascia alta grazie al suo ruolo da DPS Chaos con Arc Liquid e alla capacità di lavorare molto bene con team basati su Discord, Scorch e supporti capaci di favorire il Break dei nemici. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

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BEST Chiz Build & Team Guide in Neverness To Everness

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