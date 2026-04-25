ARC Raiders | sfida di pura potenza per 5 nuovi punti abilità

Embark Studios ha annunciato una nuova sfida in arrivo per il suo gioco ARC Raiders, che si svolgerà dal 28 aprile all’11 maggio. Durante questo periodo, i giocatori potranno affrontare una sfida dedicata all’accumulo di cinque punti abilità. L’evento riguarda esclusivamente questa fase temporanea, senza ulteriori dettagli su premi o modifiche al gioco. La sfida si concentra sulla potenza e sulla strategia di gioco.

? Cosa sapere Embark Studios introduce una sfida per 5 punti abilità tra il 28 aprile e l'11 maggio.. Il nuovo sistema premia i danni inflitti agli ARC invece del valore del loot accumulato.. Tra il 28 aprile e l’11 maggio 2026, gli utenti di ARC Raiders potranno contendersi 5 punti abilità permanenti attraverso una nuova modalità di Spedizione che richiede l’infliggimento di massicci danni in combattimento. Embark Studios ha riscritto completamente le dinamiche della fase conclusiva della Spedizione, trasformando quello che era un accumulo basato sul valore monetario degli oggetti in una sfida pura di potenza bellica. Per accedere a questa...🔗 Leggi su Ameve.eu

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