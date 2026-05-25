Arti marziali a San Marino il Kkb Team D' Urso premiato come miglior team dell' anno

Da brindisireport.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel corso del weekend del 23 e 24 maggio 2026, in Repubblica di San Marino si sono svolte le competizioni internazionali di karate e kick boxing, con la partecipazione di oltre 850 atleti provenienti da vari paesi. Durante l’evento, il Kkb Team D'Urso è stato riconosciuto come miglior team dell’anno. La manifestazione ha incluso le gare delle federazioni Iaksa, Fight Net e Asi, attirando numerosi praticanti e appassionati delle arti marziali.

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Una spedizione nel “paese dei titani” proietta Villa Castelli ai vertici delle arti marziali. Nelle giornate del 23 e 24 maggio 2026, la Repubblica di San Marino ha ospitato la prestigiosa World Cup Iaksa, Fight Net e Asi di karate e kick boxing, che ha visto la partecipazione di oltre 850 atleti. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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