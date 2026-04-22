Recenti voci indicano che la cantante britannica Dua Lipa e l’attore Callum Turner potrebbero sposarsi a Palermo. Secondo alcune indiscrezioni, si starebbero valutando diverse date e location per le nozze nella città siciliana. Al momento, non sono stati confermati dettagli ufficiali né comunicati pubblici da parte dei diretti interessati. La notizia ha suscitato interesse tra i fan e i media italiani.

La popstar britannica Dua Lipa e l’attore Callum Turner avrebbero scelto Palermo come possibile location per il loro matrimonio. L’indiscrezione arriva dopo che la coppia è stata avvistata nei mesi scorsi tra i vicoli del centro storico del capoluogo siciliano, in quella che molti hanno interpretato come una ricognizione in vista delle nozze. Al momento, però, non esiste alcuna conferma ufficiale da parte dei diretti interessati. Secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, l’evento si svolgerebbe tra il 5 e il 7 settembre, con una celebrazione articolata su più giorni. La scelta sarebbe ricaduta su Villa Igiea, storica dimora liberty affacciata sul golfo di Palermo e oggi tra le strutture più esclusive della città, già nota per ospitare eventi di alto profilo.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Dua Lipa si sposa a Palermo? Le indiscrezioni su date, location e nozze con Callum Turner

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Beh beh beh Dua Lipa ha scelto Palermo per le nozze con Callum Turner x.com