Notturna di San Giovanni si svela una 52esima edizione nel segno degli 80 anni della Costituzione
Alle 18:15 di martedì 9 giugno, nella sala Sozzi del palazzo del Ridotto, si terrà la presentazione della 52esima edizione della Notturna di San Giovanni. La corsa podistica, organizzata dal Gruppo Podistico Endas Cesena con l’Istituto Storico, si svolgerà in notturna. Questa edizione celebra anche gli 80 anni della Costituzione.
Martedì 9 giugno, alle ore 18:15, la sala Sozzi del palazzo del Ridotto ospiterà la presentazione ufficiale della 52esima edizione della Notturna di San Giovanni, storica manifestazione podistica organizzata dal Gruppo Podistico Endas Cesena in collaborazione con l’Istituto Storico della. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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