Repubblica 80 San Giovanni Valdarno celebra gli ottant’anni del suffragio universale e della nascita della democrazia italiana

A San Giovanni Valdarno, in provincia di Arezzo, si svolge una cerimonia per commemorare gli ottant'anni dal riconoscimento del suffragio universale e dalla nascita della democrazia italiana. L’evento si tiene il 18 maggio 2026 e coinvolge diverse iniziative pubbliche per celebrare questa ricorrenza. La festa si inserisce nelle manifestazioni organizzate in tutta Italia per ricordare questi importanti traguardi storici. La giornata è dedicata a riflettere sui cambiamenti avvenuti nel sistema politico e sociale nel corso degli ultimi ottant’anni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Arezzo, 18 maggio 2026 – “Repubblica 80”, San Giovanni Valdarno celebra gli o ttant’anni del suffragio universale e della nascita della democrazia italiana. Dal 23 maggio al 9 giugno incontri, conferenze, libri, mostre e momenti istituzionali per ricordare il primo voto delle donne e la costruzione della Repubblica. Un calendario di iniziative promosso dal Comune per riflettere sui valori della partecipazione democratica e della cittadinanza. Ottant’anni fa l’Italia compiva uno dei passaggi più profondi e decisivi della sua storia contemporanea. Nel 1946, all’indomani della Liberazione e della fine della guerra, il Paese tornava finalmente alla democrazia e milioni di donne italiane entravano per la prima volta nella vita politica nazionale attraverso il diritto di voto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Repubblica 80”, San Giovanni Valdarno celebra gli ottant’anni del suffragio universale e della nascita della democrazia italiana ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento San Giovanni celebra gli 80 anni del primo voto amministrativo a suffragio universaleIl Comune di San Giovanni Valdarno celebra l’ottantesimo anniversario del primo voto amministrativo e del suffragio universale femminile con una... San Giovanni Valdarno celebra gli 80 anni del voto: memoria e impegno per la democraziaArezzo, 02 aprile 2026 – Una sala consiliare di Palazzo d’Arnolfo gremita di cittadini ha fatto da cornice, martedì pomeriggio, alla seduta solenne...