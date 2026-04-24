Notte Rosa la musica al centro e il ritorno del fenicottero rosa in versione dj | cosa significa il simbolo dell’estate 2026

La Notte Rosa 2026 sta per iniziare a Rimini, con eventi in programma dal 19 al 21 aprile. Durante questa edizione, la musica sarà protagonista, e tornerà anche il fenicottero rosa in versione DJ, simbolo di questa manifestazione. La festa coinvolge diverse località della riviera e prevede spettacoli, concerti e iniziative dedicate al divertimento estivo. La manifestazione rappresenta un momento di grande afflusso di pubblico e di attività culturali e ricreative.

Rimini, 24 aprile 2026 – Parte il conto alla rovescia per la Notte Rosa 2026, che dal 19 al 21 giugno tornerà ad accendere la riviera con il claim Hit’s Summer, la 21esima edizione della grande festa diffusa è stata presentata a Rimini, nella sede di Visit Romagna, confermando un format sempre più ampio, unitario e capace di coinvolgere l’intero territorio, dal mare alle colline. Tre giorni di eventi, musica ed esperienze trasformeranno la Romagna in un grande palcoscenico a cielo aperto. Concerti, spettacoli, performance e momenti di benessere accompagneranno residenti e turisti lungo tutto l’arco della giornata, dall’alba fino a notte fonda, nel fine settimana del solstizio d’estate.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Notte Rosa, la musica al centro e il ritorno del fenicottero rosa in versione dj: cosa significa il simbolo dell’estate 2026 Notizie correlate “Musica…in rosa”: al centro sociale Primavera un concerto dedicato alla Festa della donnaDomenica alle 15,30 al centro sociale Primavera di via Angeloni, 56, ci sarà il concerto intitolato “Musica. Lioni capitale del basket rosa: al PalaTesone “Cuori rosa, canestri e sorrisi”Tempo di lettura: 2 minuti 1 di 3 Tre province, quattro società storiche e un’unica passione: il basket femminile. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: La Notte Rosa; Notte Rosa a Praia a Mare; I big della musica a Rimini, la città confermata nel tour di Rds Summer Festival: sarà una parata di vip; RIMINI: Musica e Notte Rosa, l’RDS Summer Festival torna il 19 e 20 giugno. Notte Rosa, la musica al centro e il ritorno del fenicottero rosa in versione dj: cosa significa il simbolo dell’estate 2026Parte il conto alla rovescia per la 21esima edizione della kermesse che segna l’inizio dell’estate italiana nel weekend del solstizio: ad accendere la riviera romagnola il claim Hit’s Summer con tre g ... ilrestodelcarlino.it La Notte Rosa scalda i motori, le grandi radio daranno il via all'estateArrivano le prime novità sulla Notte Rosa, l'evento che farà ballare la Romagna dal 19 al 21 giugno. Confermata l'anticipazione della festa al solstizio d'estate, una mossa considerata vincente dagli ... ansa.it DJ GIO - DISCO MUSIC NOSTALGIA 80- 90 -2000 -BALLA COI GRANDI MITI DELLA DANCE - disponibile per Feste di Piazze ,Sagre ,Festa della birra ,Notte Rosa ,Notte Bianca ,Ferragosto ,Feste o Eventi vari ,attrezzatura palco personale per esterni e interni facebook Il 19-20 giugno arriva l’RDS Summer Festival 2026 con la Notte Rosa 19/6 RDS Party 20/6 live con i protagonisti delle classifiche Cast e novità in arrivo nelle prossime settimane #rdssummerfestival #rimini #notterosa comune.rimini.it/novita/notizie… x.com