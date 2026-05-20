Quest’estate, il Centrale del Foro Italico a Roma si prepara ad accogliere i Power Hits Estate, un evento musicale organizzato da RTL 102.5. La serata promette di essere ricca di musica, con artisti italiani e hit di successo pronti a coinvolgere il pubblico sotto le stelle. L’appuntamento si inserisce nel calendario estivo della capitale, attirando appassionati di musica e spettatori da tutta la regione. La manifestazione rappresenta uno dei momenti più attesi della stagione musicale italiana.

Quest’anno sarà il Centrale del Foro Italico a trasformarsi nel cuore pulsante della musica italiana, ospitando i Power Hits Estate in una notte di hit, emozioni e spettacolo sotto il cielo di Roma I Power Hits Estatesi confermano ancora iltermometro musicale dell’estate italiana. Si sa che la bella stagione è la preferita di tutti, tra concerti, eventi live e occasioni speciali, il pubblico si prepara ad ascoltare le migliori note italiane. E dopo Sanremo, l’Eurovisione i tanti format mandati in onda negli ultimi tempi, possiamo dire che i brani preferiti e quelli che vanno per la maggiore sono già stati scelti. Ma manca un’ulteriore conferma. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Se l’estate ha una colonna sonora è l’Rtl 102.5 Power Hits Estate a decretarla

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RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 Grand Opening

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