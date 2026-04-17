Pasquale De Meo morto in clinica con una ferita profonda alla testa | per i medici era un graffio indagini in corso

Pasquale De Meo è deceduto in una clinica dopo un incidente domestico. Secondo i medici, la ferita alla testa sarebbe un semplice graffio, mentre l'avvocato della famiglia ha riferito che si trattava invece di una ferita profonda. Le autorità stanno conducendo indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto. La vicenda ha attirato l’attenzione sul caso, ancora in fase di approfondimento.