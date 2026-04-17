Pasquale De Meo morto in clinica con una ferita profonda alla testa | per i medici era un graffio indagini in corso
Pasquale De Meo è deceduto in una clinica dopo un incidente domestico. Secondo i medici, la ferita alla testa sarebbe un semplice graffio, mentre l'avvocato della famiglia ha riferito che si trattava invece di una ferita profonda. Le autorità stanno conducendo indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto. La vicenda ha attirato l’attenzione sul caso, ancora in fase di approfondimento.
In clinica dopo un incidente domestico, Pasquale De Meo è morto in clinica. L'avvocato della famiglia, Luca Cupolino: "Dicevano che aveva un graffio, ma invece era una profonda ferita alla testa".🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Mario Ruoso ucciso a sprangate: il patron di Telepordenone e del Garage Venezia trovato morto in casa con una ferita alla testaPORCIA - È stato ucciso a sprangate Mario Ruoso, l'87enne storico proprietario del Garage Venezia e dell'Emittente televisiva Telepordenone trovato...
Torino, uomo morto in strada con ferita alla gola: indaginiA Torino la polizia indaga sulla morte di un uomo di 58 anni, trovato senza vita in strada ieri sera, 16 febbraio, in via San Marino, nel quartiere...