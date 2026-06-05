Note sotto le stelle per il Taxi Rosa | una serata di musica e solidarietà nel cuore della natura

Da forlitoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una serata speciale in cui la bellezza della natura romagnola incontra la generosità e la solidarietà cittadina. Lunedì 8 giugno, a partire dalle 19,30, lo scenario suggestivo dell’azienda agricola Nicola Fontana, in via dei Prati 7C, farà da cornice a una manifestazione benefica di grande valore. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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