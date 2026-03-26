Ferrara Sotto le Stelle | arrivano i Ministri per colorare il cielo notturno nel cuore del centro

Il 22 luglio si terrà a Ferrara il primo concerto della trentesima edizione di Ferrara Sotto le Stelle, con un evento nel centro della città. La serata vedrà la partecipazione della band Ministri, che presenterà dal vivo il loro ottavo album intitolato ‘Aurora popolare’. L’evento è programmato per coinvolgere il pubblico nelle strade del centro storico, aprendo ufficialmente la manifestazione musicale.

Ferrara Sotto le Stelle annuncia il primo concerto nel cuore della città per la sua trentesima edizione: il 22 luglio arrivano i Ministri, con lo spettacolo dal vivo di ‘Aurora popolare’, il loro ottavo album. Il trio milanese ha attraversato due decenni di musica italiana senza mai perdere urgenza. Da ‘I soldi sono finiti’ a ‘Cultura generale’, da ‘Tempi bui’ a ‘Giuramenti’, ogni disco ha segnato un passo preciso: rock diretto, testi che non cercano scorciatoie, una presenza scenica che trasforma ogni concerto in un rito collettivo. A Ferrara i Ministri porteranno un concerto rock, denso e sudato, che attraversa vent'anni di canzoni e arriva dritto al presente. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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