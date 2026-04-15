Camminata Tommy nel Cuore | a San Prospero un pomeriggio tra natura e solidarietà

Sabato 18 aprile alle 14:30, si svolge una camminata organizzata dall’Associazione Tommy nel Cuore ODV, partendo dalla sede di San Prospero. L’evento è aperto a tutte le fasce d’età e si propone come un momento di condivisione tra natura e solidarietà, offrendo un’occasione per vivere un pomeriggio all’aria aperta senza limiti di età o esperienza. La partecipazione è libera e informale, rivolta a chi desidera trascorrere qualche ora in compagnia.

Sabato 18 aprile, con partenza alle ore 14:30 dalla sede AVIS di San Prospero (Parma), l’Associazione Tommy nel Cuore ODV organizza una camminata libera e aperta a tutti, un pomeriggio pensato per famiglie, bambini, adulti e per chiunque desideri vivere un’esperienza semplice e autentica, immersa.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Il nuovo volto di San Clemente: un percorso tra storia, natura e socialità nel cuore di ArezzoArezzo, 1 aprile 2026 – La passeggiata che congiunge Porta San Clemente a Porta San Lorentino svela da oggi un volto completamente rinnovato,... Tamponamento tra due auto in via Emilio Lepido: traffico in tilt a San ProsperoTamponamento tra due auto nella mattinata di oggi in via Emilio Lepido, nella zona di San Prospero, alle porte della città.