L’orchestra dell’Istituto Comprensivo “Rubino Nicodemi” ha concluso con un concerto di fine anno al Teatro di Ateneo, ricevendo numerosi applausi. La performance ha visto esibirsi i giovani musicisti, coinvolgendo il pubblico presente. L’evento si è svolto a Fisciano, attirando l’attenzione di studenti, genitori e insegnanti, che hanno applaudito con entusiasmo. La serata ha celebrato il percorso musicale degli studenti durante l’anno scolastico.

Grande successo per il concerto di fine anno dell’Istituto Comprensivo “Rubino Nicodemi” di Fisciano, tra musica, emozione e inclusione Grande successo a Fisciano per il concerto di fine anno dell’Orchestra dell’Istituto Comprensivo “Rubino Nicodemi”. Nella cornice del Teatro di Ateneo dell’Università degli Studi di Salerno, gli studenti dell’indirizzo musicale della scuola secondaria di primo grado hanno portato in scena “Note senza confini”, uno spettacolo capace di unire musica, emozione, inclusione e condivisione. La serata ha raccolto applausi e una sentita standing ovation da parte del pubblico, confermando il valore di un percorso didattico e artistico costruito durante l’intero anno scolastico con impegno, studio e passione. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - “Note senza confini”, applausi per l’Orchestra del Nicodemi al Teatro di Ateneo

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