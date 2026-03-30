Un sapere senza confini | l' ultimo viaggio di Roversi Monaco l' uomo che ridisegnò i confini del sapere

A Bologna si è tenuto il funerale di Fabio Roversi Monaco, che ha guidato per quindici anni l’università locale. L’evento si è svolto in un’Aula Magna di Santa Lucia, affollata e silenziosa. Roversi Monaco era noto per aver trasformato l’ateneo in un’istituzione di rilievo internazionale, lasciando un segno duraturo nella storia accademica della città.

Aula Magna gremita e silenziosa per l'addio al visionario del Multicampus. Il ricordo di Molari e della ministra Bernini: "Un gigante che ha saputo unire il radicamento locale all'apertura globale" Si è svolto a Bologna, in un’Aula Magna di Santa Lucia gremita e silenziosa, l’ultimo saluto a Fabio Roversi Monaco, l’uomo che per quindici anni ha guidato l’Alma Mater Studiorum, trasformandola da istituzione storica a gigante globale. Davanti ai familiari, alle massime autorità civili e accademiche e a una comunità scientifica visibilmente commossa, Bologna ha reso omaggio al Rettore emerito, scomparso nei giorni scorsi, ricordando non solo il giurista di fama internazionale, ma il visionario che ha saputo ridisegnare i confini del sapere. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - "Un sapere senza confini": l'ultimo viaggio di Roversi Monaco, l'uomo che ridisegnò i confini del sapere Articoli correlati Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo: tutto quello che c’è da sapere sul filmQuesta sera, venerdì 6 febbraio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo, film del 2007 diretto da Gore... Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare: tutto quello che c’è da sapere sul filmQuesta sera, venerdì 13 febbraio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda il film Pirati dei Caraibi – Otre i confini del mare, diretto da Rob...