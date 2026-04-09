Cosa: Messa in scena dello spettacolo internazionale Mi madre y el dinero, un’indagine teatrale di natura autobiografica ideata e interpretata dall’artista messicano Anacarsis Ramos.. Dove e Quando: Presso il Nuovo Teatro Ateneo, situato all’interno della Città Universitaria della Sapienza in Piazzale Aldo Moro 5 a Roma, nella serata di domenica 12 aprile 2026 alle ore 20:30.. Perché: Per assistere a un affascinante esperimento scenico dove il confine tra realtà documentale e finzione drammaturgica si dissolve, portando sul palco dinamiche familiari universali attraverso una lente culturale inedita.. La primavera romana si arricchisce di nuove e vibranti sfumature internazionali grazie alla vivace programmazione culturale promossa dal polo accademico cittadino. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Il teatro autobiografico sbarca al Nuovo Teatro Ateneo

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Al Nuovo Teatro Ateneo arriva JIDDU di Marco BerrettiniPer la stagione 2025/2026 del Nuovo Teatro Ateneo, segnaliamo lo spettacolo JIDDU di Marco Berrettini (Melk Prod., Svizzera), in scena il 27 marzo alle ore 20.30. corrierenazionale.it

Nuovo Teatro Ateneo, il teatro di figura di «Min el Djazaïr» racconta la guerra d'Algeria e il dramma degli esuli«Min el Djazaïr» è un’opera che trascina la Storia fuori dai manuali scolastici per farsi voce, suono, immagine viva ma soprattutto ombre. Ombre che hanno la consistenza precisa della memoria, lo ... roma.corriere.it