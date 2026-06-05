Note oltre i confini | il successo delle classi musicali della Stoppani tra Lecco e Mâcon

Notizia in breve

Le classi musicali della scuola secondaria di primo grado “Stoppani” hanno concluso il percorso con i saggi di fine anno. Gli studenti si sono esibiti in spettacoli pubblici, segnando la fine di un anno scolastico. Le esibizioni si sono svolte tra le città di Lecco e Mâcon, coinvolgendo le famiglie e il pubblico. L’evento ha rappresentato il momento conclusivo delle attività didattiche legate alla musica per gli alunni.