Note oltre i confini | il successo delle classi musicali della Stoppani tra Lecco e Mâcon

Da leccotoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Le classi musicali della scuola secondaria di primo grado “Stoppani” hanno concluso il percorso con i saggi di fine anno. Gli studenti si sono esibiti in spettacoli pubblici, segnando la fine di un anno scolastico. Le esibizioni si sono svolte tra le città di Lecco e Mâcon, coinvolgendo le famiglie e il pubblico. L’evento ha rappresentato il momento conclusivo delle attività didattiche legate alla musica per gli alunni.

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Con le ultime ed emozionanti note dei saggi di fine anno, cala il sipario su un percorso formativo che per gli alunni della scuola secondaria di primo grado a indirizzo musicale “Stoppani” ha rappresentato molto più di un semplice anno scolastico. È stato un viaggio fatto di studio, passione e. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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