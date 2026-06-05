Note oltre i confini | il successo delle classi musicali della Stoppani tra Lecco e Mâcon
Le classi musicali della scuola secondaria di primo grado “Stoppani” hanno concluso il percorso con i saggi di fine anno. Gli studenti si sono esibiti in spettacoli pubblici, segnando la fine di un anno scolastico. Le esibizioni si sono svolte tra le città di Lecco e Mâcon, coinvolgendo le famiglie e il pubblico. L’evento ha rappresentato il momento conclusivo delle attività didattiche legate alla musica per gli alunni.
Con le ultime ed emozionanti note dei saggi di fine anno, cala il sipario su un percorso formativo che per gli alunni della scuola secondaria di primo grado a indirizzo musicale “Stoppani” ha rappresentato molto più di un semplice anno scolastico. È stato un viaggio fatto di studio, passione e. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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